Yurttaş, cevizi tane ile alıyor!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 10:22

Güncelleme: 29.07.2024 - 10:22

Besin değeri, besleyici özelliği, lezzeti ve tadı sayesinde popüler gıda ürünü olan cevizin, Erzincan’da pazarlarda yüksek fiyatı nedeniyle tane olarak satılması görenleri şaşırtıyor.

Erzincan Buğday Meydan’ında köyünden getirdiği cevizleri satmaya çalışan yurttaş, kilosu 500 TL olan cevizin alıcı bulmaması üzerine tanesinin 2 TL’den satmaya başladı.

Pazarda dolaşan yurttaşlar Erzincan cevizinin meşhur olduğunu özellikle Kemah cevizini aradıklarını söylediler.

"GERÇEKTEN ŞAŞIRDIK"

Tane olarak satılmasına şaşırdıklarını da ifade eden yurttaşlar, “Zaten kilo ile satılıyor fiyat yüksek olduğu için az alınıyor. Satıcıda az alındığı için tek fiyat tarifesi koymuş gerçekten şaşırdık” dediler.