Yurttaşın geçim derdi büyüyor
Enflasyondaki düşme yurttaşa yansımıyor. Çocuğuna beslenme çantası hazırlayamayan, harçlık veremeyen yurttaş, pazardan da eli boş dönüyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Akhisar’da üç çocuklu bir aileyi ziyaret etti.
Günlük 1500 liraya çalıştığını ama düzenli bir iş bulamadığını ifade eden fayans ustası baba Çağlar Gökçimen, sigortasını yatıramadığını bu nedenle de sağlık hakkından yararlanamadığını dile getirerek “Geçinemiyoruz” dedi.
Çocuklara okula giderken beslenme çantası hazırlanması, harçlık verilmesi gerektiğine işaret eden Gökçimen, “Kışın ayda 10 gün çalışıyoruz ya da çalışamıyoruz. Kiram 8 bin lira, iki aydır ödeyemedim. Her gün çocuklarıma harçlık vermek zorundayım ama veremiyorum. Bir tosta 40 lira diyorlar kantinde, sadece su içse 10 lira. Evde yediriyorum” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “en az üç çocuk” açıklamalarına işaret eden Gökçimen, “Demesi kolay da asgari ücretle üç tane çocuğu sağlıklı bir şekilde beslemek, okutmak, temizliğini sağlamak, barındırmak zor. Beş kişilik bir aile için sadece sebze alalım dersem 2 bin lira. Bunun içerisinde ne tavuğu var ne eti var ne de yumurtası” dedi.
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