Yurttaşın gerçek gündemi ankete yansıdı: Tartışmasız birinci 'geçim sıkıntısı'

ASAL Araştırma, Temmuz ayında bin 985 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankette yurttaşlara, "Geçen ay itibariyle aşağıdaki cümlelerden hangisi ekonomik durumunuzu en iyi ifade eder" sorusu soruldu.

Sonuçlara göre, yurttaşların çoğunluğunun bir ayı 'zar zor' geçindiği; önemli bir kısmının ise geçinemediği ancak borçlanarak bir ayı atlatabildiği ortaya kondu.

Ekonomik zorluk yaşamadığını belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 9,5.

YÜZDE 29 GEÇİNEMİYOR, BORÇLANIYOR

İşte anket sonuçları:

Zar zor geçindim: Yüzde 53.0

Geçinemedim borçlandım: Yüzde 29.4

Ekonomik zorluk yaşamadım: Yüzde 9.5

Geçindim, hatta kenara para da ayırdım: Yüzde 4.2

Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 3.9

Anket sonucu, iktidarın ekonomi politikalarını yeniden gündeme getirdi.