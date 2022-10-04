Yurttaşın parası bir cepten diğer cebe: Aile şirketine 465 milyon TL
Isparta’da elektrik kesintileri ile gündeme gelen Cengiz ve Kolin’e ait AEDAŞ’ın, Mehmet Cengiz ile Naci Koloğlu’nun yönetim kurulu üyesi olduğu BEDA Enerji’ye 465,1 milyon TL’lik ihale verdiği ortaya çıktı.
Elektrik dağıtım işinin 2013 yılında 21 bölgeye bölünerek özelleştirilmesi, birçok sorunu beraberinde getirdi. Şirketlerin kâr hırsı yurttaşların cebini yakarken denetimsizlik, uzun süreli elektrik kesintilerini adeta olağan hale getirdi.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ülkede giderek derinleşen yoksulluk nedeniyle elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısı hemen her ay katlanarak artarken elektrik dağıtım şirketleri sermayelerine sermaye kattı. Mali denetimler de elektrik dağıtım şirketlerinin devletten aldığı payları da kapsayan harcadığı paraların bir bölümünün, yine kendilerine ait şirketlere aktarıldığını ortaya koydu.
BİR GÜNDE 10 İHALE
Isparta’da yüzlerce haneyi günler boyunca karanlığa mahkûm eden elektrik kesintilerinde sorumluluğu sorgulanan Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (AEDAŞ) 31 Ağustos’ta gerçekleştirdiği 10 ihalenin sonuç ilanı ise dikkat çekti.
Şirketin bir gün içinde gerçekleştirdiği 10 ihalenin, yönetiminde Cengiz ve Kolin ailelerinden isimlerin yer aldığı bir başka şirkete verildiği belirlendi. AEDAŞ’ın 31 Ağustos’ta gerçekleştirdiği ihalelerden en maliyetlisi, “Talep Tahmini Destek Hizmet Alım İşi” ihalesi oldu.
İhale, 59 milyon 400 bin TL’ye BEDA Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’ye verildi. Mehmet Cengiz ile Naci Koloğlu’nun yönetim kurulu üyesi olduğu BEDA Enerji’nin, Dilek Cengiz ile Timur Koloğlu’nun yönetim kurulu üyesi olduğu AEDAŞ’tan aldığı ihale bununla da sınırlı kalmadı. Şirketler arasında 10 ihaleye yönelik gerçekleştirilen anlaşmaların toplamı 465 milyon 100 bin TL’ye ulaştı.
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