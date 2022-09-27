Isparta'da 'dolandırıcılık' operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Isparta'da ve çevre illerde beyaz eşya tamirciliği bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, beyaz eşyası bozulan kişilere "Biz yetkili servisiz." diyerek dolandırıcılık yapan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
SUÇ KAYITLARI KABARIK
Operasyonda S.Z. ve B.Y. gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerin, çevre illerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı, aynı suçtan çok sayıda kayıtlarının olduğu bildirildi.
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