Yurttaşın sabrı tükendi, Erdoğan'ın tükenmedi! 'Enflasyonun ateşi düşecek'

Yayınlanma: 26.06.2024 - 13:20

Güncelleme: 26.06.2024 - 13:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, enflasyonun düşüşü için yaz aylarını işaret ederek yurttaştan yine sabır istedi.

Enflasyonun sabit ücretle çalışan yurttaşın sırtına yarattığı yükün farkında olduklarını belirten Erdoğan şunları kaydetti:

"Hayat pahalılığı ve enflasyon kaynaklı sorunların toplumda, bilhassa sabit ücretle çalışanlarda oluşturduğu yükün farkındayız. Bu sorunu ülkeye ve millete hiçbir faydası olmayan, hatta zararı dokunan popülist politikalarla değil, kalıcı refah artışını sağlayarak çözeceğiz. Önümüzdeki aylardan itibaren enflasyonun ateşinin düştüğünü hep birlikte göreceğiz."