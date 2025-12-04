Yurttaşın sağlık harcamalarında rekor artış: Tedavi masrafları ikiye katlandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 yılı "Sağlık Harcamaları İstatistikleri" verileri, toplam sağlık harcamasının 2023’e göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon TL’ye yükseldiğini ortaya koydu.

DEVLETİN SAĞLIK HARCAMASI YÜKSELDİ

TÜİK’e göre genel devlet sağlık harcaması yüzde 86,1 artışla 1 trilyon 794 milyar 227 milyon TL’ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 101,8 oranındaki artışla 564 milyar 924 milyon TL olarak hesaplandı.

SAĞLIK GİDERLERİNİN BÜYÜK KISMI DEVLETTEN

2024’te toplam sağlık harcamasının yüzde 76,1’i devlet bütçesinden karşılandı. Özel sektörün payı yüzde 23,9 oldu. Alt bileşenlerde Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 39,5, merkezi devlet yüzde 36,0, hanehalkları yüzde 18,8, sigorta şirketleri yüzde 2,8, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler ise yüzde 0,6’lık pay aldı.

SAĞLIK HARCAMASININ GSYH İÇİNDEKİ PAYI ARTTI

Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı 2023’te yüzde 4,6 iken 2024’te yüzde 5,3’e çıktı. Cari sağlık harcamasının GSYH içindeki payı ise 2023’te yüzde 4,2, 2024’te yüzde 4,9 olarak kaydedildi.

HARCAMALARIN YARISINDAN FAZLASI HASTANELERDE

2024’te toplam sağlık harcamasının yüzde 54,6’sı hastanelerde yapıldı. Hastaneleri yüzde 19,6 ile perakende satış ve tıbbi malzeme sunanlar, yüzde 11 ile ayakta bakım hizmeti veren kuruluşlar izledi.

CARİ SAĞLIK HARCAMASI VE YATIRIMLAR ARTTI

Cari sağlık harcaması bir önceki yıla göre yüzde 92,7 artarak 2 trilyon 186 milyar 802 milyon TL’ye çıktı. Sağlık yatırımları ise yüzde 57,6 artarak 172 milyar 349 milyon TL’ye ulaştı.

KİŞİ BAŞI SAĞLIK HARCAMASI YÜKSELDİ

Kişi başı sağlık harcaması 2023’te 14 bin 582 TL iken, 2024’te yüzde 89,2 artarak 27 bin 587 TL’ye yükseldi. ABD Dolar'ı cinsinden kişi başına harcama 2023’te 621 dolar seviyesindeyken 2024’te yüzde 35,3 artışla 840 dolara çıktı.

HANEHALKLARININ CEPTEN HARCAMASI ARTTI

2024’te hanehalklarının tedavi, ilaç ve benzeri amaçlarla yaptığı cepten sağlık harcamaları yüzde 100,2’lik artışla 442 milyar 356 milyon TL’ye ulaştı. Bu harcamaların toplam sağlık harcamasındaki payı yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.