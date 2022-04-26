Yurttaşlar 'kış lastiği'nde kaldı

26 Nisan 2022 Salı, 18:14

Türkiye'nin gündemi her alanda peş peşe gelen zamlar. Araç lastikleri ise zamlardan payına düşeni fazlasıyla aldı. Son 1 yılda yüzde 300'e yakın zam gelen araç lastikleri el yakarken, yurttaşlar yaz aylarına rağmen hala kış lastiği kullanmak zorunda kaldı.

Şuan bir otomobil lastiği fiyatı ortalama 1.100 TL, geçen yılın aynı döneminde otomobil lastik fiyatı ortalama 500 TL idi.

"40 GÜNDE YÜZDE 100 ZAM OLDU"

CHP'li Gürsel Tekin, 2021 yılının aralık ayında, lastik fiyatların zamlandığını söyleyerek, "Yaklaşık 40 gün kadar önce lastik fiyatı aldırdım. 875 TL bir lastiğin fiyatıydı. Bugün aynı lastik bin 500 TL. Yani sadece 35-40 gün içerisinde yüzde 100 zam olmuş." ifadelerini kullanmıştı.

Yılbaşından itibaren lastiğe gelen ortalama zam oranı yüzde 75 civarında.

''TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAR''

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, mevsim şartlarına göre lastik kullanılması konusunda yurttaşları uyardı. Kurt, ''1 nisanda biten zorunlu kış lastik uygulamasına herkesin uyması gerekir. Yazın kış lastiği kullanmak fren mesafesinin uzamasına neden olur. Sürüş ve trafik güvenliğini de tehlikeye atar.'' dedi.