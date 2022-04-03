Yurttaşlar pazarda ıskartaya çıkan ürünleri almak için yarışıyor

03 Nisan 2022 Pazar, 02:00

Artan maliyetlerle ateş pahasına dönen semt pazarları yurttaşların da cebini yakıyor. Pazarcılar ürünlerini satamamaktan, yurttaşlar ise alamamaktan şikâyetçi. Iskarta olarak bilinen çürük ve ezilmiş ürünler şimdilerde hiç olmadığı kadar rağbet görürken yurttaşlar artık yarı fiyatına satılan ıskarta ürünleri de alamaz hale geldi.

‘UTANDIRAN GÖRÜNTÜ’

Pazarcılar, ezilen ve çürümeye yüz tutmuş ürünleri daha uygun fiyata sattıklarını, bazı yurttaşların ise o ürünleri pazarın toplanma saatinde tezgâh altından ücretsiz aldığını söylüyor. Son dönemlerde bu durumun artış gösterdiğini belirten pazar esnafı, “Çocuklarıyla beraber gelip tezgahın altındaki çürük ürünleri toplayanlar oluyor. Onları görünce insanlığımızdan utanıyoruz. Bu durumla her gün karşılaşıyoruz. Bedavaya isteyip ‘Allah rızası için yardım eder misiniz’ diyorlar” şeklinde konuştu.

‘AÇ UYUYORLAR’

“Devlet garibanın çaresine baksın” diyen başka bir pazar esnafı da “İnsanlar aç uyuyor. Pazarın ortasına sepet koyup çürük ve ezilmiş ürünleri koyuyoruz. Muzun kilosu 10 liraysa, ıskarta ürün 4-5 lira. Bizde ürünlerin elimizde kalmasını istemiyoruz. Hepimiz zarardayız. O çürümüş ürünleri bile alamayan insanlar var. Millet aç kalmaktan korkuyor. Maydanozun çeyreğini isteyen oluyor. Bu tür durumlarla karşılaşınca bedava veriyoruz. Bu kadar çok insanın ıskarta ürün istediğini 27 yıldır ilk kez görüyorum” ifadelerini kullandı.

Pazar kapanışında yerlere atılan meyve ve sebzeleri toplayan bir yurttaş, yüksek fiyatlardan dolayı zor durumda olduğunu söyledi. Yetkililere çözüm bulunması çağrısı yapan 58 yaşındaki ev kadını, “Çoğu gece aç uyuyorum. Yemek yapmak için sadece soğan alabiliyorum. Evde altı kişi yaşıyoruz. Oğlum çalışıyor. O da asgari ücret alıyor ama yetmiyor. Akşam pazara gelip yerdeki meyve, sebzeleri topluyorum. Belediyeden yardım bekliyorum” dedi. Mağdur durumda olduğunu ve kirada oturduklarını belirten başka bir kadın ise “Fiyatlar ateş pahası. Her güne zamla uyanıyoruz. Bu zamana kadar asla böyle bir durumla karşılaşmadım. Faturalar almış başını gidiyor. Yıkık bir duvarın dibinde oturuyorum. Eş dostun yardımlarıyla geçiniyoruz” dedi.

HALK ATIKLA DOYUYOR

Pazarda gazetemize konuşan Ercan Par da aldığı asgari ücretin ailesine yetmediği için tezgâh altındaki ürünleri topladığını söyledi. Beş çocuğu olduğunu ve defalarca kez devlete yardım talebinde bulunduğunu belirten Par, “Aldığım asgari ücret gerekçe gösterilerek yardım talebim reddedildi. Çok zor durumdayız. Aldığım para yetmiyor. Çocuklarım okuyor. Hanedeki kişi sayısı belli olmasına rağmen hâlâ yardım gelmiyor. Biz de pazardan kalan atık ürünleri toplamak zorunda kalıyoruz. Kimseden bir yardım görmedik şimdiye kadar. Ameliyat olmam gerekiyor ancak sigorta karşılamadığı için olamıyorum” diye konuştu.