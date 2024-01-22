Yüzde 100 bedelli sermaye artırımı KAP'a bildirildi

Yayınlanma: 22.01.2024 - 14:40

Güncelleme: 22.01.2024 - 14:40

Karel Elektronik (KAREL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamayla, kullanılmayan rüçhan haklarının birincil piyasada satışının tamamlandığını bildirdi.

Şirket, daha önce yatırımcısına duyurduğu yüzde 100 bedelli artırımın tamamlandığını ve satışın ağırlıklı ortalama fiyatının 12,4481 TL olduğunu açıkladı.

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL) tarafından tarafından 22 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hakkında hakkında duyuru yapıldı. Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL) şirketi, yüzde 100 bedelli artırımı yapacağını geçtiğimiz günlerde yatırımcısına duyurmuştu.

KAP AÇIKLAMASI

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında, ''Şirketimizin 2.000.000.000,- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 402.942.765,175- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin; yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 402.942.765,175- Türk Lirası (% 100,00 oranında) arttırılarak 805.885.530,35- Türk Lirası’na artırılmasında, 27/12/2023 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemi 10.01.2024 tarihinde tamamlanmış; yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra, kullanılmayan yeni pay alma hakkı tutarı olan 1.355.255,278-Türk Lirası paylar, 17 Ocak-18 Ocak 2024 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, “Borsa’da Satış” yöntemi ile satışa sunulmuştur. Satışa sunulan 1.355.255,278 nominal değerli payların tamamının satışı 12,12-50,00 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 12,4481 TL) tamamlanmıştır. Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur'' denildi.