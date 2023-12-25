Yüzde 25 kira zammı sınırı kalkıyor mu? İddiaya Saray'dan yalanlama geldi

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenflasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kira zammı sınırıyla ilgili bir açıklama olduğu iddialarını yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:45
Yüzde 25 kira zammı sınırı kalkıyor mu? İddiaya Saray'dan yalanlama geldi
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Sözcü yazarı Nedim Türkmen bugünkü köşesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iş dünyasının temsilcileriyle basına kapalı bir şekilde yaptığı toplantının notlarını yazdı. Türkmen yazısında Şimşek’in konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağını duyurduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.  Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı' iddiası manipülasyon içermektedir" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı.” iddiası manipülasyon içermektedir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te sona erecek olan düzenlemeye ilişkin sorulan soruya yanıt olarak Bakan Şimşek, düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade etmiştir.

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek’in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır."


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