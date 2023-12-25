Milyonlarca kiracıyı üzecek haber! Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu? Şimşek kapalı toplantıda açıkladı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:32

Güncelleme: 25.12.2023 - 09:32

AKP’nin yanlış ekonomi politikaları sebebiyle oluşan yüksek enflasyon nedeniyle özellikle büyük şehirlerde konut kiraları hızla yükselmişti. AKP hükümeti 1 Temmuz 2022’de konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Bu karar kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getirmiş, hatta ölümle sonuçlanan çok fazla olay yaşanmıştı.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen bugünkü köşesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iş dünyasının temsilcileriyle basına kapalı bir şekilde yaptığı toplantının notlarını yazdı. Türkmen yazısında Şimşek’in konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağını duyurduğunu söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 16 Aralık'ta katıldığı bir tv programında gündeme ilişkin değerlendirmesinde, "Kirada yüzde 25 sınırlaması, enflasyonun yüksek olduğu dönemde kiracıyı korumak için aldığımız bir önlemdi. 2024'te enflasyon makul seviyeye gelecek. Dolayısıyla enflasyon düştükçe bu tür tedbirlere artık ihtiyacımız kalmayacak" açıklamasında bulunmuştu.

İşte Nedim Türkmen’in yazısının ilgili bölümü:

"Bugün sizlerle; Sayın Şimşek‘in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileri ile yaptığı yemekli toplantıda, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlardan çıkarttığım önemli konuları paylaşmak istiyorum (Paylaşacağım notlar, toplantıda yer alan üç arkadaşımdan aldığım bilgilerdir).

KONUT KİRALARINDA YÜZDE 25 ORAN SINIRLAMASI UZATILMAYACAK