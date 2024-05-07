Yüzde 25 kira zammı sınırı ne zaman bitecek? Yüzde 25 kira zammı sınırı kalktı mı?
Türkiye'nin nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18 artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 69,80'e yükseldi. Enflasyon rakamları ile birlikte nisan ayı iş yeri kira zam oranı da belli oldu. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. Peki, Yüzde 25 kira zammı sınırı ne zaman bitecek? Yüzde 25 kira zammı sınırı kalktı mı?
Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor. 12 aylık ortalama enflasyon nisan ayında yüzde 59,64 oldu. Buna göre kontrat süresi bu ay dolan iş yeri sahiplerine kiraları için yüzde 59,64 oranında zam yapılabilecek. Peki, Yüzde 25 kira zammı sınırı ne zaman bitecek? Yüzde 25 kira zammı sınırı kalktı mı?
YÜZDE 25 KİRA ZAMMI SINIRI NE ZAMAN BİTECEK?
Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için getirilen "yüzde 25 zam sınırı"nın 1 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, arabuluculuk uygulamasına yapılan 129 bin 259 başvurudan 69 bin 239'unun anlaşmayla sonuçlandığını söyledi. Bakan Tunç, "1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak." dedi.
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