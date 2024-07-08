Yüzde 25 sınırının kalkması piyasayı karıştırdı, fiyatlar artıyor

Yayınlanma: 08.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.07.2024 - 04:00

İçinde kiracı olan dairelerin kiralarında fahiş artışlar yaşanırken boş dairelerde gerilemeler görüldü. Emlakçılar bu ay için geçerli olan yüzde 65 zam sınırına uyulmadığını söylerken sosyal konut vurgusu yapıyor.

Ankara’da konut kiralarının yüzde 20 arttığını söyleyen Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “Memur ve öğretmen atamalarının ve tayinlerinin yapılması, şehirlere yeni üniversite öğrencilerinin gelmesi ile kira fiyatlarındaki artış devam edecektir” derken şu bilgileri verdi:



"SOSYAL KONUT ŞART"

"Yüzde 25 zam sınırı varken ve bu kurala uyulmuyorken zam sınırının kalkması ile birçok ev sahibinin çok uç noktalarda kira fiyatlarına zam yaptıklarına ilişkin odamıza duyumlar geliyor. Hatta TÜFE oranının üzerinde zamlar yapıldığı belirtiliyor. Yapılan zamları asgari ücretli bir ailenin ödemesi neredeyse imkânsız. Çare TOKİ, Emlak Konut, belediye iştirakleri ve özel sektör müteahhitlerinin kiraya vermek üzere sosyal konut yapmaları.”

İstanbul’da ise kira karmaşasının ağustos ayında başlaması bekleniyor. İstanbul’da emlakçılık yapan Yasin Demirtaş, “Birçok yurttaş maaşına zam alamadı ama kiraları yüksek oranda artacak. Seneye de enflasyon düşmeyecek gibi. Oran yüzde 50-60 olacak gibi.

