Yüzde 25 sınırının kalkması piyasayı karıştırdı, fiyatlar artıyor
Temmuz başı itibarıyla kira fiyatlarında uygulanan yüzde 25 zam sınırının kalkması ile kiralık konut piyasası karıştı.
İçinde kiracı olan dairelerin kiralarında fahiş artışlar yaşanırken boş dairelerde gerilemeler görüldü. Emlakçılar bu ay için geçerli olan yüzde 65 zam sınırına uyulmadığını söylerken sosyal konut vurgusu yapıyor.
Ankara’da konut kiralarının yüzde
20 arttığını söyleyen Ankara Tüm
Emlakçılar Meslek Odası (ATEM)
Başkanı Hakan Akçam, “Memur
ve öğretmen atamalarının ve
tayinlerinin yapılması, şehirlere yeni
üniversite öğrencilerinin gelmesi
ile kira fiyatlarındaki artış devam
edecektir” derken şu bilgileri verdi:
"SOSYAL KONUT ŞART"
"Yüzde 25 zam sınırı varken ve bu kurala uyulmuyorken zam sınırının kalkması ile birçok ev sahibinin çok uç noktalarda kira fiyatlarına zam yaptıklarına ilişkin odamıza duyumlar geliyor. Hatta TÜFE oranının üzerinde zamlar yapıldığı belirtiliyor. Yapılan zamları asgari ücretli bir ailenin ödemesi neredeyse imkânsız. Çare TOKİ, Emlak Konut, belediye iştirakleri ve özel sektör müteahhitlerinin kiraya vermek üzere sosyal konut yapmaları.”
İstanbul’da ise kira karmaşasının
ağustos ayında başlaması
bekleniyor. İstanbul’da emlakçılık
yapan Yasin Demirtaş, “Birçok
yurttaş maaşına zam alamadı ama
kiraları yüksek oranda artacak.
Seneye de enflasyon düşmeyecek
gibi. Oran yüzde 50-60 olacak gibi.
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