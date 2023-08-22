Yüzde 25'i beğenmeyen ev sahiplerinden yeni taktik: 'Paylaşımlı ev' dönemi

Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:30

Güncelleme: 22.08.2023 - 11:30

Kiralara getirilen yüzde 25 zam sınırından memnun olmayan ev sahipleri 'paylaşımlı ev' adı altında oda kiralamaya başladı.

Yüksek enflasyon nedeniyle kiralara getirilen yüzde 25 zam sınırı ev sahiplerini durduramadı. Özellikle büyükşehirlerde kira gelirlerini artırmak için yeni taktikler geliştirildi.

Bazı konut sahipleri bir evi birden fazla kişiye kiraya veriyor. 'Paylaşımlı ev' adı altında kaçak pansiyonculuk yapılıyor.

"KİRAYA VERİLEN KİŞILERİN HEPSİYLE SÖZLEŞME YAPILMALI"

Hukukçulara göre bir ev birden fazla kişiye kiraya verebilir ancak kiraya verilen kişilerin hepsiyle sözleşme yapılması gerekiyor.

TRT Haber'e konuşan Avukat Emel Özbek, son dönemlerde kiracı-ev sahibi ilişkisinden çok ticarethane gibi bir ilişki gözlemlediklerini belirterek, "Çünkü evlerin sadece artık mesken olarak genel anlamıyla kiraya verilmesinden ziyade ranza şeklinde sanki bir otelmiş gibi yatak yatak kiraya verildiğini görüyoruz" dedi.

Emel Özbek, evin birden fazla kişiye kiralanmasının görüldüğünü ancak bunların isim, soyisim, TC kimlik numaralarının sözleşmede olması gerektiğini vurguladı.

"APARTMANDAKİ KİŞİLER İÇİN CİDDİ BİR GÜVENLİK SORUNU ORTAYA ÇIKIYOR"

Bir evin birden fazla kişiye kiraya verilmesi apartman sakinlerini ise rahatsız edebiliyor, kat mülkiyetinden kaynaklı sorunlar çıkabiliyor.

Özbek, bu konuyla ilgili de şu bilgilendirmeyi yaptı:

Bu durumda da hem yaşanılan apartmandaki kişiler için ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Hem de artık kiracı-ev sahibi ilişkisinden ziyade sanki müşteri ve ticarethane ilişkisi varmış gibi görünüyor. Bu da ciddi bir vergi kaybına sebep olabilir. Eğer iş yeri gibi kullanıldığını görüyorlarsa yönetim planında meskenin iş yeri gibi kullanılamayacağına dair bir karar alabilirler.