Sultangazi'de 'kiracı' dehşeti... İşyeri sahibine pompalı tüfekle ateş açtı: 2 yaralı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:22

Güncelleme: 22.08.2023 - 11:42

Cebeci Mahallesi'nde sahibi olduğu binayı kentsel dönüşüme sokmak isteyen B.Ö ile binanın en alt katında kuruyemişçi dükkanı işleten kiracı S.Ö ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kiracı, pompalı tüfeğiyle dükkan sahibine ateş etti.

KARNINA İSABET ETTİ

Saldırı sonucu, B.Ö., bacağından yaralanırken o sırada yoldan geçen K.S. isimli kadın kurşunların karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kiracı S.Ö.'yü gözaltına alırken, ağır yaralanan kadın ve B.Ö., hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı K.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan S.Ö., Emniyet'teki işlemlerinin ardından kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.