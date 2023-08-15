Sultanbeyli'de ev sahibi-kiracı kavgası: Polisler zor ayırdı!
Sultanbeyli'de iddiaya göre, ev sahibiyle kiracı arasında zam oranıyla ilgili çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya önce çevre sakinleri müdahale etti. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle taraflar arasındaki kavga sona erdi. Ev sahibiyle kiracı arasındaki kavga, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Palamut Sokak'ta, saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, taraflar arasındaki kavga ev sahibinin kiracıdan yüksek oranda zam istemesi üzerine çıktı.
YÜKSEK ORANDA ZAM İSTEDİ
Ev sahibi kiracının kaldığı eve gelerek zam oranıyla ilgili görüşmek istediğini söyledi. Kiracı ile görüşen ev sahibi, kira ücretine yüksek oranda zam talebinde bulundu. Kiracı ise bu artışın kanunen yüzde 25 oranını geçemeyeceğini belirterek itiraz etti.
Tartışma bir süre sonra kavga dönüştü. Sokağa taşınan kavgaya önce çevre sakinleri sonra da olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Polis ekipleri, kavga eden tarafları Fatih Polis Merkezi'ne götürdü. Ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavga cep telefonu görüntülerine yansıdı.
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