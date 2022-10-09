'Yüzde 5' teklifi grev getirdi

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Rektörlük önünde eylem yapan işçiler adına konuşan Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi İdari Sekreteri Buket Özden, hayat pahalılığı karşısında kendilerine önerilen bu komik zammı asla kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Özden, “Ekonomik krizin bu denli derinden hissedildiği bir dönemde sözleşmesi sürecinin uzaması ekonomik sıkıntılarla da birleşince çalışanlar arasında ciddi huzursuzluklara yol açtı. İşçilerine diğer kamu kurumlarındaki işçi ücretlerinin altında ücret dayatmasından vazgeçilmeli” dedi.