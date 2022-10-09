'Yüzde 5' teklifi grev getirdi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve OMÜ Vakfı Kantinler, Kafeteryalar ve Marketler İktisadi İşletmesi’nde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenin yüzde 5’lik zam teklifi üzerine grev kararı aldı.
Rektörlük önünde eylem yapan işçiler adına konuşan Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi İdari Sekreteri Buket Özden, hayat pahalılığı karşısında kendilerine önerilen bu komik zammı asla kabul etmeyeceklerini bildirdi.
Özden, “Ekonomik krizin bu denli derinden hissedildiği bir dönemde sözleşmesi sürecinin uzaması ekonomik sıkıntılarla da birleşince çalışanlar arasında ciddi huzursuzluklara yol açtı. İşçilerine diğer kamu kurumlarındaki işçi ücretlerinin altında ücret dayatmasından vazgeçilmeli” dedi.
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