Yüzde 50 faiz cazip mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı
Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Hakan Kara, politika faizinin yüzde 50 olmasının ve kur istikrarı garantisinin yurtdışı yatırımcı için cazip olsa da yurtiçi tasarruf sahibi açısından cazip olmadığını ifade etti.
İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 50 seviyesinde tuttuğu politika faizine ilişkin önemli bir tespitte bulundu.
Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Kara, yüzde 50 faiz ve kur istikrarı garantisinin yurt dışı yatırımcı için çok cazip olduğunu, ancak Türk vatandaşları için aynı şekilde cazip olmadığını ifade etti.
Kara, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Yüzde 50 faiz ve kur istikrarı garantisi yurtdışı yatırımcı için çok cazipken vatandaşın birikimlerini enflasyona karşı koruması açısından aynı derecede cazip değil.
Bu asimetriyi gidermek için makroihtiyati politikaların ve maliye politikalarının eşgüdümle devreye girmesi gerekiyor.
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