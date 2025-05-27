Zam oranları belli oldu: Memur maaşları yeniden hesaplanıyor!

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda uzun süredir tartışılan 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli bir karara imza attı. Mahkeme, yalnızca 15 Ocak 2023'ten önce göreve başlayan memurlar için geçerli olan düzenlemeyi iptal etti. Kararla birlikte, milyonlarca kamu çalışanı için maaş ve emekli aylıklarında artışın önü açıldı.

YENİ GÖREVE BAŞLAYANLAR DA EK GÖSTERGEDEN FAYDALANACAK

İptal edilen düzenleme, artık 15 Ocak 2023 ve sonrasında göreve başlayan kamu personelini de kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri dahil tüm kamu çalışanları 600 puanlık ek gösterge artışından yararlanabilecek.

Bu kapsamda:

Yeni atanan kamu görevlilerinin brüt maaşında 607,53 TL,

Net maaşında ise 431,35 TL artış bekleniyor.

30 yıl hizmeti olan memurların emekli aylığında da 486,02 TL'lik bir iyileşme öngörülüyor.

EK GÖSTERGEDE KANUN FARKI MAAŞLARI ETKİLİYOR

Ancak bu artış her memur için aynı oranda yansımayacak. Ekim 2008 öncesinde göreve başlayan ve 5434 sayılı kanuna tabi kamu personeli, ek gösterge artışına ek olarak tazminat yansıtma oranındaki değişim sayesinde daha yüksek maaş alacak.

Bu gruptaki memurların emekli aylığı artışı 11 bin TL’yi aşabiliyor. Öte yandan, Ekim 2008 sonrası göreve başlayan ve 5510 sayılı kanuna tabi çalışanlar için bu artış 2.916 TL ile sınırlı kalıyor.

Kararın uygulanmasıyla birlikte ek gösterge sisteminde eşitlik sağlanması yönünde önemli bir adım atılmış oldu.