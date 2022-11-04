Zam pompaya yansıdı!: Güncel benzin ve motorin fiyatları (4 Kasım 2022)
Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan artışın etkisiyle benzin ve motorin fiyatları merak konusu. İşte zam sonrası güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
4 Kasım itibariyle benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk zam yapılırken, artış pompa fiyatlarına yansıdı. Herhangi bir indirim haberi bulunmuyor.
İŞTE 3 KASIM 2022 BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 26,33 TL
Benzin litre fiyatı 22,68 TL
ANKARA
Motorin litre fiyatı 26,48 TL
Benzin litre fiyatı 22.86 TL
İZMİR
Motorin litre fiyatı 26,45 TL
Benzin litre fiyatı 22,85 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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