Zam pompaya yansıdı!: Güncel benzin ve motorin fiyatları (4 Kasım 2022)

04 Kasım 2022 Cuma, 09:20

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

4 Kasım itibariyle benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk zam yapılırken, artış pompa fiyatlarına yansıdı. Herhangi bir indirim haberi bulunmuyor.

İŞTE 3 KASIM 2022 BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 26,33 TL

Benzin litre fiyatı 22,68 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 26,48 TL

Benzin litre fiyatı 22.86 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 26,45 TL

Benzin litre fiyatı 22,85 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.



