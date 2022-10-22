Son Dakika: Motorine indirim geldi

22 Ekim 2022 Cumartesi, 08:52

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; gece yarısı itibariyle motorin grubunda 1 lira 7 kuruşluk bir indirim uygulandı.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,32 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,63 liradan satılıyor.