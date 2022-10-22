Son Dakika: Motorine indirim geldi
22 Ekim Cumartesi günü itibariyle pompaya yansıyacak şekilde motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre; gece yarısı itibariyle motorin grubunda 1 lira 7 kuruşluk bir indirim uygulandı.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,32 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,63 liradan satılıyor.
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