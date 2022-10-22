Son Dakika: Motorine indirim geldi

22 Ekim Cumartesi günü itibariyle pompaya yansıyacak şekilde motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 08:52
Son Dakika: Motorine indirim geldi
Abone Ol google-news

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; gece yarısı itibariyle motorin grubunda 1 lira 7 kuruşluk bir indirim uygulandı.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,32 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,63 liradan satılıyor.


motorin benzin akaryakıt zam İndirim

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler