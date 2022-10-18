Güncel benzin ve motorin fiyatları (18 Ekim 2022)

18 Ekim 2022 Salı, 11:05

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Motorine 15 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş zam geldi.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 27.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.62 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 27.48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.78 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 27.52 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.76 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.