Güncel benzin ve motorin fiyatları (18 Ekim 2022)
Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan artışın etkisiyle benzin ve motorin fiyatları merak konusu. İşte zam sonrası güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE ZAM GELDİ!
Motorine 15 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş zam geldi.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 27.37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.62 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 27.48 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.78 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 27.52 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.76 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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