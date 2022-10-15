Zam sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları (15 Ekim 2022)

15 Ekim 2022 Cumartesi, 10:06

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 27.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.62 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 27.48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.78 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 27.52 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.76 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.