Zam sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları (15 Ekim 2022)
Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan artışın etkisiyle motorin fiyatlarına bir zam daha yapıldı. İşte zam sonrası güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE ZAM GELDİ!
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 27.37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.62 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 27.48 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.78 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 27.52 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.76 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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