Zam yurttaşı yaya bıraktı

03 Nisan 2022 Pazar, 02:00

Akaryakıta gelen son zamlardan sonra İstanbul Bayrampaşa’daki otogar esnafı da zor günler yaşıyor. Yolcu sayılarında da ciddi bir azalma olduğunu dile getiren esnaf, “Yakında tekerlek dönmeyecek, iflaslar başlayacak” dedi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan, “Uçak bileti 500 lira, otobüs bileti de 500 lira. Devlet uçak ve tren sektörünü destekliyor. Devletin bizimle rekabet etmemesi lazım. Ankara’ya 230 liraya bilet kesiyoruz, tren ise 109 lira. Devlet sübvanse ediyor. Bizi de maliyet kurtarmadığı için bilet fiyatlarını yükseltiyoruz. Yakında kimse tekerlek çeviremeyecek. Bundan dolayı da iflaslar ve işten çıkarmalar başlayacak. İstanbul Otogarı’ndan bin 200-bin 300 otobüs çıkardı, şimdi ise 700-800 otobüs çıkıyor. Böyle giderse yakında kontak kapatacaklar. Hükümetten acil bir çare bekliyoruz” diye konuştu.

Bir otobüs firmasının şube müdürü Fikret Bakır ise “Zaten pandemi sektörümüzü etkiledi. Şu an ise otobüsçüler hiç para kazanmıyor. Akaryakıt zamlarına bir çare bulunması lazım. Bin litre yakıt bundan iki ay önce 7 bin liraydı, şu an ise 22 bin lira. Otobüs tam dolu olursa ancak maliyeti karşılıyor ama yolcu yok” şeklinde konuştu.

‘SEKTÖR SAHİPSİZ’

Akaryakıt zamlarının yanında otoyol, köprü gibi masrafların da arttığını belirten otobüs firması müdürü Sami Temiz, “Bu sektör sahipsiz bir sektör. Öz sermayesiyle hiçbir yerden destek almadan kendi ayakları üzerinde duran bir sektör. Ulaştırma bakanının el atması lazım. ÖTV ve KDV’den muaf tutması lazım. Otobüs sektörü eskiden 12 ay çalışırdı, şu an üç ay çalışıyoruz” diye konuştu.