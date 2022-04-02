Mersin'de Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

DHA
02 Nisan 2022 Cumartesi, 11:18
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Büyükeceli Mahallesi Mersin- Antalya yolunda meydana geldi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan Rıdvan Ataser'in kullandığı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 




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