Zamlar nedeniyle yeni yılı evde karşılamanın maliyeti en az 1500 TL’ye çıktı: Yılbaşı sofrası boş kaldı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.12.2024 - 04:00

Bu yıl artan fiyatlar nedeniyle en az 1500 TL’ye çıkan geleneksel yılbaşı sofraları boş kaldı. Ekonomik olarak daha uygun marketler tercih edilse bile yılbaşı yemeğinden, atıştırmalık, kuruyemiş, meyve fiyatlarına kadar her ürüne zam yağdı.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre gıda enflasyonu geçen seneye oranla yüzde 48.57 artmış olsa da sofraya yansıyan zam daha fazla oldu. Yurttaşın payına ise bazı yiyecekleri sofrasından kaldırmak ya da çeşidi azaltmak düştü.

HİNDİNİN KİLOSU 300 LİRA

Yılbaşı sofralarında geleneksel hale gelen hindinin kg fiyatı geçen yıl 180-200 lira iken bu yıl 300 lira. Zincir marketlerde satılan 8-10 kişilik hazır pişmiş iç pilavlı ve mezelerin de yanında yer aldığı hindi menünün fiyatı 3 bin 590 lira. 4-6 kişilik yanında daha az mezenin bulunduğu yarım hindinin fiyatı ise 2 bin 190 lira.

Daha uygun fiyatlı bir menü için hindi yerine tavuk tercih etmek isteyenler için ise 4-6 kişilik yanında iki çeşit meze ve içeceğin bulunduğu pilicin fiyatı 1490 lira.

MEYVE DE CEP YAKIYOR

Bir kilogram karışık kuruyemişin fiyatı kalitesine göre 300-700 lira arasında değişiyor. Kestanenin kilosu ortalama 200 lira. Birer kilogram ayva, elma, nar, muz, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda en az 265 lira harcama yapmak gerekiyor.

Zincir marketlerde bulunan içerisinde cips, kuruyemiş, çikolata gibi ürünlerin bulunduğu alkolsüz klasik yılbaşı sepetlerinin fiyatı ise ortalama 1200 lira.