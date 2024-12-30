Yüzlerce litre ele geçirildi... Çorum'da yılbaşı öncesi 'fermente alkol' operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 30.12.2024 - 16:50

Güncelleme: 30.12.2024 - 16:52

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içki imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi.

1 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Operasyonda 920 litre el yapımı fermente alkollü içki, 70 litre satışa hazır distile alkollü içki, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 alkol yapımında kullanılan bakır kazan ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.