Yüzlerce litre ele geçirildi... Çorum'da yılbaşı öncesi 'fermente alkol' operasyonu: 1 gözaltı

Çorum’da 920 litre el yapımı fermente alkollü içki ile 70 litre satışa hazır alkollü içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yüzlerce litre ele geçirildi... Çorum'da yılbaşı öncesi 'fermente alkol' operasyonu: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 16:50

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içki imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi.

1 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Operasyonda 920 litre el yapımı fermente alkollü içki, 70 litre satışa hazır distile alkollü içki, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 alkol yapımında kullanılan bakır kazan ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


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