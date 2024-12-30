Yılbaşı gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık yayın akışı!

Yılbaşı gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık yayın akışı!

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. İşte yılbaşı gecesi yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2024 Pazartesi, 15:25
Yılbaşı gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık yayın akışı!

Özellikle yılbaşı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Aralık Salı günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

NOW TV YAYIN AKIŞI      23:00 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Neşeli Hayat

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

TRT 1 YAYIN AKIŞI       21:55 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel

Yılbaşı gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık yayın akışı!

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

Yılbaşı gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık yayın akışı!

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Taş Kağıt Makas

Yılbaşı gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık yayın akışı!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Hayallerinin Peşinde

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Masumlar Apartmanı

17.00 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

00.15 ABU TV Şarkı Festivali

02:20 Leyla ile Mecnun

03:40 Yeşil Deniz

Yılbaşı gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık yayın akışı!

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Kızılcık Şerbeti

09:45 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

01:00 Yılbaşı Sürprizi

03:45 Bahar

Yılbaşı gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık yayın akışı!

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel

03:10 Aldatmak

Yılbaşı gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık yayın akışı!

STAR YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Neşeli Hayat

22:30 Alice Müzikali

00:30 Alice Müzikali

02:15 Neşeli Hayat

03:45 Türk Müziği

04:45 Söz

Yılbaşı gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık yayın akışı!

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

01:45 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

04:30 Bay Yanlış

05:45 Şahane Hayatım

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