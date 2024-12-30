Yılbaşı gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık yayın akışı!
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. İşte yılbaşı gecesi yayın akışı...
Özellikle yılbaşı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Aralık Salı günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel
NOW TV YAYIN AKIŞI 23:00 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Neşeli Hayat
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:55 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel
01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Taş Kağıt Makas
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Hayallerinin Peşinde
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Masumlar Apartmanı
17.00 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
00.15 ABU TV Şarkı Festivali
02:20 Leyla ile Mecnun
03:40 Yeşil Deniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Kızılcık Şerbeti
09:45 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
01:00 Yılbaşı Sürprizi
03:45 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel
03:10 Aldatmak
STAR YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Neşeli Hayat
22:30 Alice Müzikali
00:30 Alice Müzikali
02:15 Neşeli Hayat
03:45 Türk Müziği
04:45 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
01:45 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
04:30 Bay Yanlış
05:45 Şahane Hayatım
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