Zamlardan sonra bakanlık 'akıl' verdi: 'Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun'

27 Eylül 2022 Salı, 12:05

Doğalgaz eylül başında büyük zam gelmişti. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20 zam geldi. Öte yandan konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20.4, sanayi ve elektrik üretimi ile küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgaza da yüzde 50’ye zam geldi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in “Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz” açıklamaları büyük tepki çekmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 'Aklınla Verimli Yaşa' adlı kitapçıkta 'tasarruf' tavsiyelerinde bulundu.

Kitapçıktaki "Kısa mesafelerde yürüyün ya da bisiklete binin. Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun. Düşük katlar için asansöre binmeyin, merdivenden çıkın" gibi tavsiyelerde bulunuldu.

İşte o ilginç olan 'tasarruf' tavsiyelerinden bazıları: