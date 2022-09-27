Zamlardan sonra bakanlık 'akıl' verdi: 'Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun'
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı "Aklınla Verimli Yaşa" adlı tasarruf tedbirleri kitapçığı yayımladı. Kitapçıkta yer alan '4 dakikadan fazla duş yapmayın, saçınızı havlu ile kurulayın' gibi maddeler sosyal medyada gündem oldu.
Doğalgaz eylül başında büyük zam gelmişti. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20 zam geldi. Öte yandan konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20.4, sanayi ve elektrik üretimi ile küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgaza da yüzde 50’ye zam geldi.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in “Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz” açıklamaları büyük tepki çekmişti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 'Aklınla Verimli Yaşa' adlı kitapçıkta 'tasarruf' tavsiyelerinde bulundu.
Kitapçıktaki "Kısa mesafelerde yürüyün ya da bisiklete binin. Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun. Düşük katlar için asansöre binmeyin, merdivenden çıkın" gibi tavsiyelerde bulunuldu.
İşte o ilginç olan 'tasarruf' tavsiyelerinden bazıları:
- Gereksiz yere ani fren yapmayın, gaza basmayın
- Çamaşır ve bulaşık makinesinde ön yıkama yapmayın
- Evinizin duvarlarını açık renge boyatın
- Araç bekleme halindeyken kontağı kapatın
- Saçlarınızı mümkün olduğunca havlu ile iyice kurulandıktan sonra saç kurutma makinesi kullanın
- Kışın perdeleri açın, içeriye güneş ışığı girsin
- Bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce bulaşıklardaki kaba atıkları temizleyin
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