HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: 'Kürdistani ittifakı en kısa zamanda kuracağız'

26 Eylül 2022 Pazartesi, 22:37

Adıyaman'da 'Halk Buluşması' etkinliğine katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimlerde HDP'nin, Adıyaman'da birinci parti olacağını söyleyerek, "Zaten gördüğümüz ilgiden, biraz önceki yaptığımız esnaf gezisinden HDP'nin birinci parti olduğu gözlerden kaçmıyor. Yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz" dedi.

Buldan, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Adıyaman'da değil; Nusaybin'den Cizre'ye Manisa'dan Antalya'ya, Kars'tan Hakkari'ye Türkiye'nin her bir yerinde, her karış toprağında Halkların Demokratik Partisi eş başkanlarıyla, her bir ferdiyle nereye giderse gitsin büyük bir coşku karşılama ve teveccühle karşı karşıya kalıyor. İşte siz HDP'yi HDP yapanlarsınız. Yani HDP'ye rengini, coşkusunu kararlılığını da veren sizlersiniz. İyi ki varsınız hepinize sonsuz teşekkür ediyorum."

“KÜRDİSTANİ İTTİFAKI EN KISA ZAMANDA KURACAĞIZ”

“Sadece Türkiye'deki sol ve sosyalist güçlerle değil; Kürtlerle de büyük bir Kürdistani ittifakı en kısa zamanda kuracağız ve gerçekleştireceğiz” diyen Buldan, “Ekim ayı programımızda Kürdistani partilerle ve Kürt çevrelerle yapacağımız buluşmalar genişlemenin ve büyümenin bir parçası olarak ele alınacak” bilgisini paylaştı.

"BU İTTİFAKLAR ÇERÇEVESİNDE ŞİMDİYE KADAR BİZE OY VERMEYEN HER BİR YURTTAŞIMIZA MUTLAKA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Buldan, açıklamasına şöyle devam etti:

Kanaat önderlerimiz ve yöre derneklerimizle, Kürdistani partilerle bu ülkede başka bir ittifakın da olduğunu göstereceğiz. Bu ittifaklar çerçevesinde şimdiye kadar bize oy vermeyen, bizim elimizi tutmayan, başka partilere oy veren her bir yurttaşımıza mutlaka ulaşmak zorundayız. Bu iş de sizlere düşüyor, Adıyaman halkına düşüyor. Adıyaman'da HDP artık birinci partidir. Bunu görmemiz için bu buluşmaları mutlaka gerçekleştirmeliyiz.

"BU ÜLKEYİ YÖNETENLERİN ADI ARTIK YOLSUZLUKLARLA, ÇETELERLE ANILIYOR"

Bu ülkeyi yönetenlerin rantın, rüşvetin, çetenin ve akla gelebilecek her türlü kötü işlerin başında olduğunu biliyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin adı artık yolsuzluklarla, çetelerle anılıyor. Bu ülkeyi yönetenlerin adı artık Türkiye'deki işçi sınıfını ve çalışanları perişan etmekle anılıyor. Her yere gidiyoruz ve görüyoruz; işçi perişan, esnaf perişan, kadınlara ve Kürtlere karşı büyük bir düşmanlık var. Gençler yarınlarını göremiyor, umutla yarınlarına bakamıyor. Bu ülkede hem gençlerin hem kadınların geleceğini; aynı zamanda işçinin, emekçinin, esnafın da geleceğini düşünen bir partiyiz. AKP-MHP iktidarı bu ülkeye hiçbir şey vaat etmiyor. Adıyaman halkı ve Adıyamanlı işçi bunu iyi bilir. Tütün üreticisi ve işçisi bunu iyi biliyor."