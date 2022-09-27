Portekiz - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, kendi sahasında İspanya'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı grupların son maçlarıyla devam ediyor.
A Ligi 2. Grup lideri Portekiz, kendi sahasında İspanya'yı ağırlayacak. Zorlu micadele TSİ 21:45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Portekiz, grubun 5. maçında Çekya deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
İspanya ise kendi evinde ağırladığı İsviçre'ye 2-1 mağlup olmuştu.
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