Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 23:27

Güncelleme: 13.04.2023 - 23:27

Bayram ikramiyesinden EYT'liler dahil 15,6 milyon emekli yararlanacak.Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri bayramdan önce ödenecek.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı’ndan önce alabilecekler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca, "Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır" açıklaması yapıldı.

'15,6 MİLYON EMEKLİMİZ YARARLANACAK'

Emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin de açıklamada şunlar kaydedildi:

"2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi, 2021 yılında 1100 TL' ye yükseltilmiştir. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltiliyor. Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecektir. 2 bin TL bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödenecektir. Bayram ikramiyesi, emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecektir."

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?



21, 22, 23 Nisan tarihlerine rastlayan 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve gelir/aylık ödeme günleri şöyle:

1) (a) (SSK) bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023/Nisan ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14 Nisan 2023,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15 Nisan 2023,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16 Nisan 2023.

2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir ve aylık alanların 2023/Nisan ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan 2023,

-Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan 023.

3) 4 (c) (EMEKLI SANDIĞI) kapsamında aylık alanların 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.