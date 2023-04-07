Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:59

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:59

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı zamlı emekli maaşlarının ve Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman verileceğini açıkladı. İşte zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...

2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.

Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.

Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN MAAŞ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.

Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEMESİ BELLİ OLDU