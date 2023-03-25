En düşük emekli maaşının artırılması sonrası işçi ve memurlar da harekete geçti: Zam beklentisi çoğaldı

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 04:00

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi, başta asgari ücretliler olmak üzere işçiler ve memurlar ve diğer emeklilerde de benzer beklentiler yarattı.

Bu konularda kulislere yansıyanlar özetle şöyle:

ASGARİ ÜCRET: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yılın asgari ücretini açıklarken söylediği, “Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak, tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız” sözüne dikkat çekiliyor. Yaklaşık 8 milyon işçinin bir ay geçinmeye çalıştığı asgari ücret, bugün 9 bin 425 lira olan açlık sınırının altında kalmış durumda. Eğer asgari ücrette bir artış olacaksa da bunun mutlaka kamu sözleşmesinden sonra yapılacağına dikkat çekiliyor. Aksi halde kamu işçilerinin büyük bir bölümünün ücretleri asgari ücret seviyesine gelecek.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yılın asgari ücretini açıklarken söylediği, “Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak, tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız” sözüne dikkat çekiliyor. Yaklaşık 8 milyon işçinin bir ay geçinmeye çalıştığı asgari ücret, bugün 9 bin 425 lira olan açlık sınırının altında kalmış durumda. Eğer asgari ücrette bir artış olacaksa da bunun mutlaka kamu sözleşmesinden sonra yapılacağına dikkat çekiliyor. Aksi halde kamu işçilerinin büyük bir bölümünün ücretleri asgari ücret seviyesine gelecek. DEPREM BÖLGESİ: Asgari ücrette deprem bölgesi için ayrı bir çalışma yürütülüyor. Burada asgari ücretteki işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanması öngörülüyor. Bu durumda işçinin eline net 10 bin liranın üzerinde ücret geçmiş olacak. Böylece göç nedeniyle bölgedeki istihdam kaybının da önüne geçilmek isteniyor.





Asgari ücrette deprem bölgesi için ayrı bir çalışma yürütülüyor. Burada asgari ücretteki işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanması öngörülüyor. Bu durumda işçinin eline net 10 bin liranın üzerinde ücret geçmiş olacak. Böylece göç nedeniyle bölgedeki istihdam kaybının da önüne geçilmek isteniyor. TOPLUSÖZLEŞME: Kamudaki yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinin seçim öncesinde imzalanacağına dikkat çekiliyor. Türk-İş ile Hak-İş, aylık brüt ücretleri 15 bin liranın altında olan işçilerin ücretlerinin 15 bin liraya çekilmesini, ardından da bütün ücretlere yüzde 15 refah payı verilmesini istiyor. Sonrasında talep birinci altı ay için yüzde 45, sonraki 6 aylar için enflasyon farkı+yüzde 5 zam.





Kamudaki yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinin seçim öncesinde imzalanacağına dikkat çekiliyor. Türk-İş ile Hak-İş, aylık brüt ücretleri 15 bin liranın altında olan işçilerin ücretlerinin 15 bin liraya çekilmesini, ardından da bütün ücretlere yüzde 15 refah payı verilmesini istiyor. Sonrasında talep birinci altı ay için yüzde 45, sonraki 6 aylar için enflasyon farkı+yüzde 5 zam. KİT İŞÇİLERİ: Kamudaki işçiler kadroya geçirilirken KİT’lerdeki yaklaşık 70-80 bin işçi kapsam dışında bırakılmıştı. İktidar bu işçilere kadro sözü vermişti. Ancak iktidardan şimdiye kadar bir adım gelmedi. Dün Meclis’e sunulan teklifte de sadece geçici işçilerle ilgili düzenleme yer aldı.





Kamudaki işçiler kadroya geçirilirken KİT’lerdeki yaklaşık 70-80 bin işçi kapsam dışında bırakılmıştı. İktidar bu işçilere kadro sözü vermişti. Ancak iktidardan şimdiye kadar bir adım gelmedi. Dün Meclis’e sunulan teklifte de sadece geçici işçilerle ilgili düzenleme yer aldı. DİĞER EMEKLİ: En düşük emekli aylığı ile ortalama memur emeklisinin aylığı arasındaki makas daraldı. İşçi emeklilerinde de aynı durum söz konusu. Daha fazla prim ödeyenle az prim ödeyen aynı maaşta buluştu. Bu kapsamda adaletsizliğin giderilmesi temel beklenti. Bu arada memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 6 toplusözleşme zammının yanı sıra, ilk 6 aydaki enflasyon farkını da alacak.