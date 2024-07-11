Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:54

Güncelleme: 11.07.2024 - 09:54

Milyonlarca memur ve emekliler zamlı maaşlar ne zaman yatacak merak ediyor. Peki, Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Zam farkları ne zaman verilecek?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memurlarımız ayın ilk haftası, SSK ve Bağkur emeklimiz ayın 17’si ile 28’i arasında maaşlarını almaktadır.

Memurlar her ayın 15’inde maaşlarını alıyorlar. O nedenle temmuz ayında 14 günlük bir fark olacak. Bu ay içerisinde fark olarak açıklanan enflasyon verisi doğrultusunda ödeme yapılacaktır. SSK ve Bağkur emeklilerimiz ise peşin olarak aldıkları için maaş güncellemelerini SGK hızlı bir şekilde maaş takvimi içerisinde yansıtacaktır.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memurlarımızın açıklanan enflasyon verisi doğrultusunda toplu sözleşme ile birlikte yüzde 19,31 oranında maaş farkları oluştu. En düşük emekli memur maaşı 14.740 TL’den 17.586 TL’ye yükseldi. Bekar bir memurun maaşı 30.372 TL’den 36.236 TL’ye, evli bir memurun ise 32.860 TL’den 39.205 TL’ye çıktı.