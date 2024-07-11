Deprem mi oldu? 11 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 08:54

Güncelleme: 11.07.2024 - 08:54

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Temmuz'da meydana gelen depremler...

11 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:56:55 -.- 2.5 -.- SULUN-(AFYONKARAHISAR)

07:38:26 -.- 1.8 1.9 UCKOSE-AZIZIYE (ERZURUM)

07:10:26 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

06:56:13 -.- 2.3 -.- MARASBOGAZI-(HATAY)

06:30:42 -.- 3.6 3.8 SULUN-(AFYONKARAHISAR)

06:27:42 -.- 3.1 -.- SALAR-(AFYONKARAHISAR)

06:24:42 -.- 4.5 4.4 ATAKOY-(AFYONKARAHISAR)

06:21:57 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

06:08:33 -.- 1.6 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:05:31 -.- 0.9 -.- KARACAALI-GEMLIK (BURSA)

05:44:38 -.- 1.6 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI)

04:53:44 -.- 1.9 -.- KIBRIS RUM KESIMI

04:49:41 -.- 1.3 -.- SEHITLER-(TOKAT)

04:44:40 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

04:07:53 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

03:39:17 -.- 1.9 -.- BULGARISTAN

03:08:17 -.- 1.5 -.- MARMARA (BALIKESIR)

02:57:03 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

02:36:17 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

02:25:43 -.- 1.2 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)

02:23:13 -.- 1.2 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

02:05:33 -.- 1.8 -.- YIGINKAYA-HIZAN (BITLIS)

01:14:31 -.- 2.1 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)

00:08:46 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)