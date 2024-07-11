Deprem mi oldu? 11 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Temmuz Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 11 Temmuz Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 11 Temmuz'da meydana gelen depremler...
11 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:56:55 -.- 2.5 -.- SULUN-(AFYONKARAHISAR)
07:38:26 -.- 1.8 1.9 UCKOSE-AZIZIYE (ERZURUM)
07:10:26 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
06:56:13 -.- 2.3 -.- MARASBOGAZI-(HATAY)
06:30:42 -.- 3.6 3.8 SULUN-(AFYONKARAHISAR)
06:27:42 -.- 3.1 -.- SALAR-(AFYONKARAHISAR)
06:24:42 -.- 4.5 4.4 ATAKOY-(AFYONKARAHISAR)
06:21:57 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
06:08:33 -.- 1.6 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:05:31 -.- 0.9 -.- KARACAALI-GEMLIK (BURSA)
05:44:38 -.- 1.6 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI)
04:53:44 -.- 1.9 -.- KIBRIS RUM KESIMI
04:49:41 -.- 1.3 -.- SEHITLER-(TOKAT)
04:44:40 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
04:07:53 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:39:17 -.- 1.9 -.- BULGARISTAN
03:08:17 -.- 1.5 -.- MARMARA (BALIKESIR)
02:57:03 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
02:36:17 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
02:25:43 -.- 1.2 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
02:23:13 -.- 1.2 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
02:05:33 -.- 1.8 -.- YIGINKAYA-HIZAN (BITLIS)
01:14:31 -.- 2.1 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
00:08:46 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
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