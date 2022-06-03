Zaur Gahramanov, ‘Gaz fiyatını ekonomi ve jeopolitik etkiliyor’
Socar Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, 27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı’nda basınla bir araya geldi. Gahramanov, doğalgaz zamları ve Türkiye’ye uygulanan fiyat tarifesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Socar Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, doğalgaz zamları ve Türkiye’ye uygulanan fiyat tarifesiyle ilgili değerlendirme yaparak “Öncelikle diğer ülkelere göre Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla gaz sağlıyoruz. Bu konuda çift haneli oranlardan söz edebiliriz. Ama fiyatlar küresel olarak artıyor. Fiyatları etkileyen faktörlerin yüzde 50’si ekonomik ise yüzde 50’si de jeopolitik” dedi.
27. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı’nda basınla bir araya gelen Gahramanov, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşına atıfla enerji piyasasıyla ilgili şu yorumları yaptı:
YENİ PETKİM ŞART
“Dünya enerji haritası değişiyor. Çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Türkiye ise bu konuda önemli adımlar attı. Karadeniz gazı da bir bütün içinde önemli olacak. Alternatifler sözleşmelerde eline güçlendirecek.” 120 dolara ulaşan petrol fiyatını da değerlendiren Gahramanov, bu düzeyin ekonomik hiçbir açıklamasının olmadığı belirtti.
Şirketiyle ilgili de bilgi veren Gahramanov, 17.6 milyar dolarla Türkiye’deki en büyük uluslararası yatırımcı olduklarını, Star Rafinerisi’nin kapasitesini artırmayı, Petkim’i yenilemeyi sürdürdüklerini anlatarak şöyle devam etti: “Yeni enerji kaynakları ve dijitalleşme önceliğimiz. Ayrıca ihtiyaç nedeniyle Türkiye’ye yeni ‘Petkim’ler’ gerekli. Biz de bu konuda çalışıyoruz.”
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