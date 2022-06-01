Haziran tarifesi yayımlandı: Doğalgaza zam
Konutta kullanılan doğalgaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam yapıldı.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam yapıldı.
BOTAŞ, Haziran ayında uygulanacak fiyat tarifesini açıkladı. Yeni tarifeye göre doğalgaza büyük zam yapıldı.
Tarifeye göre konutta kullanılan doğalgaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam yapıldı.
Haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.
Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.
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