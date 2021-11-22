Zelyut açıkladı: "Türk Lirası için hayra alamet değil"

22 Kasım 2021 Pazartesi, 11:43

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Dolar Endeksi Lira için alarm veriyor!" başlıklı yazısında dolar endeksindeki yükselişin lira için olumsuz etki oluşturacağına değindi.

"Endeks değeri yükseldikçe dolar bu saydığımız para birimleri karşısında değer kazanıyor demektir. Endeks değerinin düşmesi de doların küresel manada değer kaybettiğini gösteriyor" diyen Zelyut, dünya merkez bankalarının dolar endeksindeki harekete karşı milli paraların değerini korumak için faiz arttırdığını ifade etti.

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin devam edeceğini ifade eden Zelyut, liranın değer kaybının süreceğini söyledi.

"KUR ARTACAK"

Zelyut şöyle devam etti:

"Bütün bu açıklamalar Amerika'da salgınla basılmış paranın geri çekilme vaktinin yaklaştığını gösteriyor. Bunun için de faizler artacak. Faiz artınca Türkiye gibi ülkelerde dolar daha nadir hale gelecek, azalacak, kur artacak. İşte bizim sürekli işaret ettiğimiz finansal tsunami dalgası da o zaman Türkiye sahillerine ulaşmış olacak. Dolar Endeksi yükselerek bunun öncü sinyallerini vermeye çoktan başladı. Ancak bunu görecek ehil gözler yönetimin içinde ne yazık ki yok. Peki size bir soru: Onların gözlerinin gördüğü rakamlar sadece kendi banka hesaplarına yatan bol sıfırlı dolarlar mıdır? Siz ne dersiniz?"