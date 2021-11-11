Zeytinyağı fiyatları da fırlayacak
Ayçiçek yağı fiyatlarına gelen zamların ardından şimdi de zeytinyağı fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2021-2022 dönemi alım kampanyasında sızma yağlara kilogram başına 35 lira fiyat belirlediklerini bildirdi.
Zeytinyağı fiyatının açıklanmasının ardından sektör temsilcileri de fiyatların artacağı sinyalini verdi.
'YÜZDE 40 ARTIŞ'
Bloomberg HT canlı yayınında konuşan Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Genel Müdürü Güngör Şarman, zeytinyağında geçen sezona göre rekoltede yüzde 40 artış öngörüsünde bulundu. Maliyetlerde artış trendinin devam ettiğini ve daha da devam edecek gibi gözüktüğünün altını çizen Güngör Şarman, sızma zeytinyağı için açıkladıkları 35 TL alım fiyatının da önümüzdeki dönem koşullara göre revize edilebileceğini söyledi.
FAHİŞ BİR ŞEKİLDE ZAMLANDI
2020 yılında kilosu 18 ila 22 lira arasında olan zeytinyağı fiyatları, bu yıl fahiş bir şekilde zamlandı. Markasına göre zeytinyağının litresi 40-50 TL'den satılıyor.
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