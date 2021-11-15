Zeytinyağı rekolte tahmininde düşüş ve fiyatta 40 TL beklentisi

15 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Geçtiğimiz gün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021’de toplam zeytin üretiminin yüzde 32 artışla, 1 milyon 738 bin 680 tona, zeytinyağı üretiminin de yüzde 35 artışla 235 bin 727 tona ulaşacağını açıkladı. Ancak zeytindeki verimde ciddi sorunlar olduğunu söyleyen üretici temsilcileri, tahminlerin değişeceğini ve fiyatların daha da artacağını söylüyor. Üretici temsilcileri, Tariş’in fiyat açıklarken kullandığı “Gelişmelere göre revize edilebilir” cümlelerine dikkat çekti.

KURAKLIK ETKİSİ

Rekolte tahminlerinin genelde yüksek yapıldığını ve yıl içinde sürekli düştüğünü söyleyen Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Kuraklık zeytini de çok etkiledi. 30-40 yaşındaki ağaçlar bile kurumaya yüz tuttu. Açıklanan rekolte rakamları bize yüksek geldi, bu kadar olacağını sanmıyoruz. Bu nedenle de Tariş’in açıklamasında belirttiği gibi fiyatın artmasını bekliyoruz. Büyük ihtimalle fiyatlar 40 TL seviyesine gelir. Tabii Üreticiyi kurtarır mı?’ derseniz, girdi maliyetlerini düşününce yetmez ama en azından bir nefes aldırır” diye konuştu.

Zeytinde yok ve var yıllarının iklim değişikliği ile birlikte birbirine karıştığını söyleyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMOBB) Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez de tahminlerin önümüzdeki dönemde değişeceğini söyledi. Daha önce fındıkta da benzer bir durumun yaşandığını hatırlatan Suiçmez şöyle konuştu: “Bakanlık da zaten rekoltede olabilecek değişikliklerin takip edileceğini belirtmiş, aynı şekilde Tariş de fiyatların koşullara göre revize edilebileceğini söylemişti. Şu anda kuru tarımda ciddi verim sorunları yaşıyoruz. Az da olsa orman yangınları da zeytin alanlarını etkiledi. Biz rekoltenin daha da aşağı düşeceğini ve fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz” dedi.