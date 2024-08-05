Yayınlanma: 05.08.2024 - 13:04

Güncelleme: 05.08.2024 - 13:04

Ağustos ayına girilmesiyle beraber bazı özel bankalar emekli promosyonu ödemelerini güncelledi. En yüksek tutar 15 bin TL’yi bulurken gözler kamu bankalarına çevrildi. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? Ziraat Bankası emekli promosyonu şartları neler?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR OLDU?

Ziraat Bankası promosyonu ücretleri, Ağustos ayında aylığa göre 8-12 bin TL arasında olacak şekilde ödenecek.

Ziraat Bankası'nın internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:

‘’SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.’’

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularını;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi

aracılığı ile yapabilirler.