Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu hesapladı: Asgari ücret kaç TL olur?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:02

Güncelleme: 06.11.2023 - 12:02

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışanın tek gündemi hayat pahalılığı karşısında yeni asgari ücretin ne kadar olacağı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e, 2024 sonu için yüzde 33’ten yüzde 36’ya yükseltmesinin ardından yeni asgari ücret için de beklenti arttı.

Konuyla ilgili bir tahmin de Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu'dan geldi.

ASGARİ ÜCRETİN KAÇ TL OLMASI BEKLENİYOR?

Sosyal medya hesabı üzerinden 4 aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim) enflasyon rakamı yüzde 29.40. Kasım ve Aralık ayları enflasyonu ile 6 aylık enflasyonun yüzde 37-38'e ulaşması beklendiğini dile getiren Babuşçu, asgari ücretin yerel seçimler nedeniyle bu orandan daha yüksek artması bekleniyor ifadelerini kullandı.

Babuşçu, "asgari ücrette yüzde 40 artış olursa yaklaşık net 16.000 TL, yüzde 50 artış olursa 17.000 civarında olması bekleniyor" dedi.

Asgari ücretin kaç TL olması bekleniyor?



4 aylık(Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim) enflasyon rakamı % 29.40. Kasım ve Aralık ayları enflasyonu ile 6 aylık enflasyonun % 37-38'e ulaşması bekleniyor.



Asgari ücretin yerel seçimler nedeniyle bu orandan daha yüksek artması bekleniyor.… — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) November 6, 2023

TÜİK'E GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 61,36

TÜİK verilerine göre, enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artarken yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. Verilere göre, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu. ENAG verilerine göre ise enflasyon yıllık yüzde 126,18 arttı.