Ziraat Bankası'ndan Suriye'ye yatırım açıklaması: Şartlar uygun olursa sorumluluk üstlenilecek

Yayınlanma: 31.12.2024 - 16:08

Güncelleme: 31.12.2024 - 16:13

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, şartların uygun olması durumunda Ziraat Bankası olarak Suriye'de üzerine düşen sorumluluğu üstleneceklerini söyledi.

'GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Reuters'ın Suriye'de iç savaştan önce planlanan ortak banka kurulması planlarının tekrar devreye alınıp alınmayacağı ile ilgili sorusuna, "Suriye'deki değişimin ülkemiz için kritik önemde olduğunu düşünüyor ve gelişmeleri oldukça yakından izliyoruz. Şartlar uygun olması durumunda bankamız daha önce farklı coğrafyalarda olduğu gibi bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenecektir" yanıtını verdi.

SAVAŞ ÖNCESİNDEKİ PLANLARIN DURMASI

Savaş öncesinde 2010 yılında Suriye'de Ziraat Bankası'nın Suriye'de yerel bir ortakla banka kurma planları savaşla birlikte durdurulmuştu.

YENi YÖNETİM İLE TÜRKİYE ARASINDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDiYOR

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından üç haftadır başta olan yeni yönetim ile Türkiye arasında enerji, inşaat başta olmak üzere pek çok alanda ülkenin yeniden imarına ve kalkınmasına yönelik görüşmeler yürütülüyor.