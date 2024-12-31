Bakan Yerlikaya dönen Suriyeli sayısını açıkladı: 'Şam'da bir göçmen ofisi açılacak'

Yayınlanma: 31.12.2024 - 00:04

Güncelleme: 31.12.2024 - 00:04

Katıldığı televizyon programında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşına yönelik güvenlik önlemlerinin 3 gün boyunca devam edeceğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 309 bin 819 kolluk gücünün görev başında olacağını vurguladı. Yılbaşı denetimlerine de değinen Bakan Yerlikaya son iki ayda 295 bin litre sahte alkol ele geçirildiğini ve 25 kişinin tutuklandığını aktardı.

"DÖNÜŞLER ARTACAK"

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk. Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancı var. Bunların 2 milyon 905 bini Suriyeli. 8 Aralık'tan sonra gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak geri dönmeye başladılar. 21 günde 35 bin 114 Suriyeli vatanlarına dönüş yaptı. Günde bin 700'e yakın dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672. Toplamda 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak döndü. Daha önce 3 ayda olan gidiş, 21 günde oldu. 2 milyon 905 Suriyelinin yüzde 30'u yani 805 bini burada doğan çocuklar. Türkiye'de doğanlara vatandaşlık verilmedi. Türkiye'de doğanların Türk vatandaşlığı yok. Geçici koruma statüsü var. Bunlar kapıdan geçtiği an geçici koruması bitiyor. Şam'da bir göçmen ofisi açılacak. Şam'da kurumlara her türlü eğitim yardımını yapacağız. Yaza doğru, okullar tatil olunca dönüşler artacak."

Terörle mücadele konusunda da bilgiler veren Bakan Yerlikaya, "Terörü kaynağında bitireceğiz. İçeride terör bitme noktasına geldi. İçeride son 1,5 yılda bin 425 teröristi etkisiz hale getirdik. 162'si bombalı eylem olmak üzere, 214 terör eylemi engellendi. Organize suç örgütleriyle mücadele çok sabır gerektirir. 6 bin 438 kişi tutuklandı" dedi.