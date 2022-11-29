Ziraat mühendisleri Odası, bakanı görevini yapmaya davet etti

29 Kasım 2022 Salı, 16:55

Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bandırma’da verimli tarım arazileri üzerine yapılan Organize Sanayi Bölgesi’ni savundu. Cumhuriyet Gazetesi’nin duyurduğu habere tepkiler gelmeye devam ediyor.

Aldığı destekler için Bakana teşekkür eden Bandırma OSB Başkanı Saadettin Çay’ın da bulunduğu toplantıda, basın mensuplarının “Türkiye ortalamasının 4 katı verimliliğe sahip bu arazilere neden OSB yapıldı” sorusuna bakan, ““O arazinin yerine yine Bandırma`da 8 bin dönüm sera çiftlikleri kurduk. 10 bin kişiye istihdam sağladık” cevabını vermişti.

"TÜM PEŞKEŞLERE, HUKUKSUZLUKLARA SONUNA KADAR KARŞI ÇIKACAĞIZ"

Bu cevabın üstüne bir basın açıklaması yayınlayan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Tarım ve Orman Bakanı’na asli görevini hatırlattı. Suiçmez basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, katıldığı bir toplantıda, bir yandan çiftçiyi köyde tutmak, şehirden köye göç başlatmak üzere politikalar ürettiklerini belirtirken, diğer yandan Balıkesir’de Türkiye ortalamasının üç-dört katı verime sahip tarım arazileri üzerine kurulmaya çalışan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) sahip çıktı. Tarım Varsa Hayat Var.” demek, çözüm değil. Hamasi “Söylem” değil, içeriği dolu ve somut olarak üretim alanı ve üreticiyi korumaya yönelik “Eylem” zamanı. Verimli tarım alanlarını, büyük ova koruma alanlarını, meraları, zeytinlikleri, dikili tarım alanlarını koşulsuz korumak, en başta Tarım ve Orman Bakanı’nın asli görevidir. Toprakları ve tarımsal üretim alanlarını koruyacak şekilde başka kullanım amaçlarına yönelik yer tahsislerini içeren Arazi Kullanım Planları’nı ivedilikle hazırlamak Tarım ve Orman Bakanı’nın görevidir. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Ülkemizde tarımsal üretim alanlarını yok etmeye yönelik yaşanan tüm peşkeşlere, hukuksuzluklara karşı TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak sonuna kadar karşı çıkacağız.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak; Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ’yi, toprakları ve tarımsal üretim alanlarını koruma konusunda anayasal ve yasal görevlerini yapmaya davet ediyoruz.”