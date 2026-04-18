Ziraat odası başkanından 'Çiftçiye destek verilirse ithalata gerek kalmaz' açıklaması

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Resmi Gazete’de yayımlanan ve 3 milyon ton mısır ithalatı için gümrük vergisinin yüzde 130’dan yüzde 5’e düşürülmesini öngören düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Doğan, söz konusu kararın kısa vadede piyasayı dengelemeye yönelik bir adım olduğunu ancak Türkiye tarımının yapısal sorunlarını da bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Türkiye’nin mısır üretim kapasitesine sahip bir ülke olmasına rağmen artan talebi karşılamakta zorlandığını ifade eden Doğan, özellikle hayvancılık sektöründe yem ihtiyacının artmasıyla birlikte mısıra olan talebin yükseldiğini, buna rağmen üretimin aynı oranda artmaması nedeniyle arz açığının oluştuğunu ve bu açığın ithalat yoluyla karşılanmak zorunda kalındığını kaydetti.

Doğan, "Su tüketimi yüksek bir bitki olduğu için mısır iklim krizinden en çok etkilenen ürünlerin başında geliyor. Son yıllarda yaşanan kuraklık ve düzensiz yağışlar mısır verimini olumsuz etkiledi, özellikle sulama imkanı sınırlı bölgelerde üreticiler ciddi verim kayıplarıyla karşı karşıya kaldı. Modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile tarımsal altyapının güçlendirilmesi üretim artışı açısından önemli adımlar olacaktır" diye konuştu.

Artan girdi maliyetlerinin de üretim üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Doğan, mazot, gübre, tohum ve sulama maliyetlerindeki yükselişin çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını belirterek, "Üreticimizin yeterince desteklenmemesi, ekim alanlarının daralmasına ve üretimin azalmasına neden olmaktadır. Çiftçilerimize gerekli desteklerin sağlanması halinde mısır üretiminde önemli bir artış sağlanması mümkündür" dedi.

'KALICI ÇÖZÜM İÇİN ÜRETİM ARTIRILMALI'

Tarımda planlı üretimin önemine de değinen Doğan, hangi ürünün nerede ve ne kadar üretileceğine yönelik uzun vadeli ve sürdürülebilir bir planlama yapılmamasının, arz-talep dengesinde dalgalanmalara yol açtığını ve bunun da zaman zaman ithalat ihtiyacını beraberinde getirdiğini ifade etti.

Alınan ithalat kararının kısa vadeli bir çözüm olduğunun altını çizen Doğan, ‘’Kalıcı çözüm için yerli üretim artırılmalıdır. Türkiye mısırda ve genel olarak tarımda kendi kendine yeterli bir yapıya kavuşabilmesi için üreticinin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi, desteklerin artırılması ve üreticinin öngörülebilir bir gelir yapısına kavuşması halinde mısır üretimi artacak, ithalata ihtiyaç kalmayacaktır" şeklinde konuştu