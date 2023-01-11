Türkiye'de elektrikli ve hibrit araç satışları belli oldu

Yayınlanma: 11.01.2023 - 16:53

Güncelleme: 11.01.2023 - 16:53

Türkiye elektrikli otomobil pazarında BMW markalar ve çok satılan model sıralamasında 2022 yılı birincisi oldu.

2021 yılına göre yüzde 188’lik artışla toplam 8 bin 210 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 2021 yılında toplam 2 bin 849 adet satış yapılmıştı.

4 MİLYONLUK LİDER

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği'nin (TEHAD) araştırmasına göre, ülkemizde yapılan elektrikli satışında 3 milyon 796 bin liradan başlayan fiyata sahip BMW iX 1502 adetle zirvenin sahibi oldu. Geçen senenin birincisi Renault ZOE ise 896 bin liralık fiyatına rağmen BMW iX'e satış rakamlarında yetişemedi. ZOE bu yıl 1155 adetle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise 1150 adetle Türkiye piyasasına 2022'de sunulan Skywell ET5 kendine yer buldu.

HİBRİTTE ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Hibrit otomobil pazarında ise Toyota marka ve model ağırlığında liderliğini korumaya devam etti.

2022 yılında 19 bin 126 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 1789 adetlik düşüş yaşandı.

''Elektrikli otomobil satış rakamları her geçen yıl, bir önceki yıla oranla katlanarak artmaya devam ediyor'' diyen TEHAD Başkanı Berkan Bayram şöyle konuştu:

“Genel dünya trendlerine paralel olarak gelişim eğrisi pozitif yönde. Her ne kadar ÖTV artışı, pandemi süreci ve yarı iletken komponent tedariğinde yaşanan sorunlar olumsuz yansımış olsa da 2022 yılı, 2021 yılına göre yaklaşık 3 katı artış gösterdi.

Rakamlara detaylı baktığımızda özellikle premium satış grafiğinin arttığını görmek mümkün. Otomobil kullanıcısı muadil benzin veya dizel motorlu model yerine aynı marka çatısı altındaki tam elektrikliye yöneldi.

Hibrit otomobil tarafında ise Toyota’nın pazar liderliği devam ediyor. 2021 yılında her satılan 10 otomobilin 9’u Toyota iken, bu yıl bu oran 6’ya düştü. Genel pazarda da 1789 adetlik gerileme oldu.

Fiat ve Honda markalarının hibrit pazara girişi çeşitliliği artırdı. Diğer taraftan Nissan ePower ile hibrit terminolojisinde REX (EVER) dediğimiz ‘menzili uzatılmış araç’ olarak satış listelerinde yerini aldı.”