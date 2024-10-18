Zonguldak'ta 64 yaşındaki garson kalp krizinden hayatını kaybetti

Zonguldak şehir merkezinde bulunan Emekli Öğretmenler Lokali’nde garson olarak çalışan 64 yaşındaki şahıs geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta 64 yaşındaki garson kalp krizinden hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 12:39

Olay, sabah saatlerinde Zonguldak'ta bulunanEmekli Öğretmenler Derneği Lokali’ndeki mutfakta yaşandı. Lokalde çalışan 64 yaşındaki Zafer Arduç, fenalaşarak yere yığıldı. Lokalde bulunan diğer kişilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Arduç’un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Arduç’un olay yerindeki incelemesinin ardından cansız bedeninin hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.


Etiketler: #iş #zonguldak

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