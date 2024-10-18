Zonguldak'ta 64 yaşındaki garson kalp krizinden hayatını kaybetti
Zonguldak şehir merkezinde bulunan Emekli Öğretmenler Lokali’nde garson olarak çalışan 64 yaşındaki şahıs geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Zonguldak'ta bulunanEmekli Öğretmenler Derneği Lokali’ndeki mutfakta yaşandı. Lokalde çalışan 64 yaşındaki Zafer Arduç, fenalaşarak yere yığıldı. Lokalde bulunan diğer kişilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Arduç’un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Arduç’un olay yerindeki incelemesinin ardından cansız bedeninin hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.
Etiketler: #iş #zonguldak
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